Немецкие газовые хранилища заполнены более чем на 100%

Уровень заполнения немецких газовых хранилищ в воскресенье утром достиг 100-процентной отметки, сообщает Европейская правда.

Европейская ассоциация газовых хранилищ GIE зафиксировала ровно 100,03% заполненности немецких газовых хранилищ. Согласно предварительной информации федерального правительства, этот объем соответствует потреблению двух-трех среднестатистических холодных зимних месяцев.

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выразил уверенность: "Это хорошая новость, что хранилища сейчас заполнены на 100%. Мы гораздо лучше подготовлены к зиме, чем в прошлом году".

Но еще слишком рано давать полную гарантию беспроблемного прохождения зимы, отметил в то же время он.

"Мы просим людей хорошо подумать о том, насколько можно сэкономить потребление. Если использовать газ экономно, можно сэкономить немало денег" , – сказал Мюллер.

Система газовых хранилищ предназначена для компенсации колебаний в потреблении газа, образуя таким образом своеобразную буферную систему для газового рынка. Зимой уровень заполнения хранилищ обычно снижается, поскольку именно зимой многие домохозяйства потребляют в разы больше газа, чем летом. После окончания отопительного периода уровень заполнения хранилищ обычно снова растет. Однако в 2021 году это не сработало должным образом: за год до начала российского вторжения в Украину уровень заполнения был ниже среднего в течение всего года.

Хранилища также почти заполнены по всему ЕС. По данным GIE, уровень заполнения составил почти 99,6%.

По данным ассоциации газовых хранилищ Ines, 100-процентная заполняемость – это емкость хранилищ при нормальных условиях. Если газ охлаждается, его объем уменьшается, чтобы можно было хранить дополнительный газ. В таком случае уровень заполнения превышает отметку 100%.