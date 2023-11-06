Close button

Украинцы в октябре купили более 20 тысяч б/у авто из-за границы

Украинцы в октябре купили более 20 тысяч б/у авто из-за границы
Фото: Рixabay

В октябре украинцы ввезли из-за границы 21,3 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Больше всего завозили бензиновые авто – 44%. Дизельных легковушек – 31%, электромобилей – 17%, авто с ГБО – 5% и гибриды – 3%.

Лидером регистраций среди ввезенных машин в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей луны вошли:

  1. Volkswagen Golf – 1544 ед.;
  2. Renautl Megane – 1200 ед.;
  3. Skoda Octavia – 960 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 785 ед.;
  5. Nissan Leaf – 573 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan – 451 ед.;
  7. Tesla Model 3 – 442 ед.;
  8. Audi A4 – 416 ед.;
  9. Ford Focus – 411 ед.;
  10. Nissan Qashqai - 404 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет 9,5 лет.

Всего с начала 2023 года первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Новости

Популярные темы форума

analytics