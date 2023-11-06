Украинцы в октябре купили более 20 тысяч б/у авто из-за границы

В октябре украинцы ввезли из-за границы 21,3 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Больше всего завозили бензиновые авто – 44%. Дизельных легковушек – 31%, электромобилей – 17%, авто с ГБО – 5% и гибриды – 3%.

Лидером регистраций среди ввезенных машин в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf – 1544 ед.; Renautl Megane – 1200 ед.; Skoda Octavia – 960 ед.; Volkswagen Passat – 785 ед.; Nissan Leaf – 573 ед.; Volkswagen Tiguan – 451 ед.; Tesla Model 3 – 442 ед.; Audi A4 – 416 ед.; Ford Focus – 411 ед.; Nissan Qashqai - 404 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет 9,5 лет.

Всего с начала 2023 года первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.