Украинцы в октябре купили более 20 тысяч б/у авто из-за границы
В октябре украинцы ввезли из-за границы 21,3 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, регистрации таких авто увеличились на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Больше всего завозили бензиновые авто – 44%. Дизельных легковушек – 31%, электромобилей – 17%, авто с ГБО – 5% и гибриды – 3%.
Лидером регистраций среди ввезенных машин в очередной раз стал Volkswagen Golf.
В десятку самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf – 1544 ед.;
- Renautl Megane – 1200 ед.;
- Skoda Octavia – 960 ед.;
- Volkswagen Passat – 785 ед.;
- Nissan Leaf – 573 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 451 ед.;
- Tesla Model 3 – 442 ед.;
- Audi A4 – 416 ед.;
- Ford Focus – 411 ед.;
- Nissan Qashqai - 404 ед.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет 9,5 лет.
Всего с начала 2023 года первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.