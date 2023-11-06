Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 16 ноября 2023 года еще на 90 дней, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в законопроектах №10211 и 10212.

Проектами законов предлагается утвердить указы президента о продлении с 5 часов 30 минут 16 ноября 2023 года срок действия военного положения в Украине на 90 суток и продлении всеобщей мобилизации с 16 ноября на 90 суток.