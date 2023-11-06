Госсекретарь США обсудил с президентом Кипра морской коридор в Газу

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в воскресенье, чтобы обсудить вопрос создания морского коридора для доставки помощи в сектор Газы. Об этом заявил представитель правительства островной страны Константинос Летимбиотис, сообщает Европейская правда.

По словам Летимбиотиса, во время их разговора в аэропорту Ларнаки речь шла о специальном одностороннем морском коридоре для непрерывного потока гуманитарной помощи с Кипра для гражданского населения Газы.

Ранее Христодулидис заявил, что Франция, Еврокомиссия и Израиль поддержали инициативу Никосии по открытию гуманитарного морского коридора.

"Республика Кипр пытается, в пределах своих возможностей, обеспечить бесперебойные поставки гуманитарной помощи в Газу" , – сказал глава государства.

Он уточнил, что Кипр выступает с этой инициативой как ближайшая к региону страна-член ЕС, ведь остров находится примерно в 370 километрах от Газы, и благодаря своим хорошим отношениям с арабскими странами и Израилем.