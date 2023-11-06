Игнат о накоплении ракет оккупантами: ВСУ нужно готовиться к рискам

Россия накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре и военным стратегическим объектам Украины. Поэтому Силы обороны должны готовиться к определенным рискам этой зимой. Об этом заявил спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Он напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов дальнобойными крылатыми и баллистическими ракетами.

"Поэтому выводы очень просты. Очевидно, что Россия накапливает то, чего в прошлом году потратила в очень большом количестве. Соответственно Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак критической инфраструктуры и других военных стратегических объектов государства" , - отметил Игнат.

Украинские военные и руководство страны не исключают, что оккупанты могут снова массированно атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.