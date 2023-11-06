Британская разведка: Инфляция и война "перегревают" российскую экономику

Повышение инфляции в РФ, что обусловлено ростом потребительских цен, в частности,на продукты питания и топливо, почти наверняка приведет к увеличению ее расходов на финансирование войны в Украине. Об этом говорится в новом разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Аналитики отмечают, что из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения оборонных расходов, а также постоянного давления на сокращающемся рынке труда российская экономика, вероятно, рискует перегреться.

Как говорится в сводке, это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в РФ в 2024 году выше целевого показателя в 4%, что в свою очередь, вероятно, приведет к сокращению реальных государственных расходов, особенно в таких сферах, как социальная защита, где расходы растут быстрее, чем инфляция.

"Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики на первоочередное финансирование войны" , – делают выводы аналитики.

Разведка называет очень вероятным то, что Центробанк РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года, что с высокой вероятностью увеличит стоимость кредитов для российских потребителей и, вероятно, также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.