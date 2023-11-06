В 128-й бригаде подтвердили гибель 19 военных от удара россиян
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября, сообщает Украинская правда.
"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады... Погибли лучшие наши бойцы... Обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере", – говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас проводится "тщательная проверка всех обстоятельств трагедии".
"До ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию", − подытожили в 128-й ОГШБ.