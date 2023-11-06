Минобороны Германии: Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте

Германия до сих пор не определилась в вопросе поставки Украине крылатых ракет Taurus и сомневается, что эти ракеты могут радикально изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на конференции NATO Talk в Берлине 6 ноября, сообщает Укринформ.

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером" , – заявил Писториус.

Он подтвердил, что ему нечего сказать нового в вопросе передачи этого оружия, и повторил, что при оказании помощи Украине ФРГ не должна игнорировать свои интересы, не уточнив, что он имеет в виду. Министр также отметил, что Федеральное правительство должно проверить каждый шаг в вопросе поставок вооруженных систем, и решения даются очень нелегко.

"ATACMS, передавшие США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система" , - подчеркнул Писториус.

В то же время он напомнил, что Германия является вторым поставщиком оружия для Украины после США, и немецкое оружие помогает каждый день спасать жизнь и защищать инфраструктуру в Украине.