Еврокомиссия: В Европе чрезвычайный уровень всплеска антисемитизма

Европейская комиссия заявила, что европейские евреи сегодня снова живут в страхе на фоне всплеска антисемитских инцидентов по всей Европе за несколько недель, прошедших после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией.

"Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг чрезвычайного уровня, напоминая самые темные времена в истории" , – отметила Еврокомиссия.

В своем заявлении Еврокомиссия указала на возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Евросоюзе и во всем мире, вспомнив о коктейлях Молотова, брошенных в синагогу в Германии, звездах Давида, которыми расписали жилые дома во Франции, осквернении еврейского кладбища в Австрии, нападениях на еврейские магазины и синагоги в Испании, а также о демонстрантах, которые выкрикивают лозунги ненависти к евреям.

"В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они идут вразрез со всем, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни" , – говорится в заявлении.

Еврокомиссия отметила, что эти нападения были против модели общества, "основанной на равенстве, инклюзивности и полном уважении к правам человека". "Евреи, мусульмане, христиане – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или идентичности" , – отметила ЕК.

В заявлении подчеркивается, что ЕС полон решимости защищать благосостояние всех своих общин, этнических, религиозных или иных.