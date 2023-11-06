ГБР начало расследование удара РФ по бойцам 128-й бригады

Сотрудники Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и гражданских во время обстрела россиянами населенного пункта в Запорожской области, сообщает Укринформ.

Расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одной из приоритетных задач ГБР, отметили в бюро.

Как напомнили в ГБР, 3 ноября во время удара, нанесенного врагом ракетой типа "Искандер" по селу в Запорожской области, погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и местные жители.

Взрывной волной и обломками повреждены около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Сотрудники ГБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, приведших к трагедии.

Инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.