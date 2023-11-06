Трамп за год до выборов лидирует в пяти ключевых штатах – опрос

За год до выборов 2024 года президент США Джо Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатов. Об этом свидетельствуют новые опросы, проведенные The New York Times и Исследовательским институтом Сиенского колледжа, сообщает Европейская правда.

Результаты показывают, что Байден проигрывает своему вероятному сопернику от республиканцев Трампу с разницей 4-10 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

По данным опроса, нынешний президент Соединенных Штатов опережает бывшего хозяина Белого дома только в Висконсине на два процентных пункта.

В ходе исследования респонденты со всеми уровнями дохода во время исследования заявили, что политика Байдена навредила им лично, тогда как политика Трампа им помогла.

Опрос демонстрирует, до какой степени расшатывается коалиция разных рас и поколений, которая в 2020 году выбрала нынешнего президента.

Согласно исследованию, две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении. Подавляющее большинство респондентов -71% – считает, что он "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом.

Избирателей также беспокоит преклонный возраст Байдена – 81 год, ведь 62% заявили, что Байдену не хватает "остроты ума", чтобы быть эффективным. В противовес этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.

С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе.

Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастных категорий и уровня доходов.