В Украине вступил в силу запрет салютов и петард

В Украине сегодня, 6 ноября, вступил в силу закон о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Данный проект закона был инициирован президентом Владимиром Зеленским на период военного положения в Украине. Документ также был одобрен Радой в апреле, и подписан главой государства в мае.

Тогда же заработали нормы о запрете на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).

А через шесть месяцев, то есть уже с сегодняшнего дня, вступили в силу нормы об уменьшении шума.

Что именно теперь под запретом