В Украине вступил в силу запрет салютов и петард
В Украине сегодня, 6 ноября, вступил в силу закон о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Данный проект закона был инициирован президентом Владимиром Зеленским на период военного положения в Украине. Документ также был одобрен Радой в апреле, и подписан главой государства в мае.
Тогда же заработали нормы о запрете на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).
А через шесть месяцев, то есть уже с сегодняшнего дня, вступили в силу нормы об уменьшении шума.
Что именно теперь под запретом
- С 6 ноября в Украине запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.