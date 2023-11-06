Украина рассчитывает на увеличение производства систем ПВО в Германии и США – ВСУ

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, поскольку враг атакует промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, зернохранилища по всей территории страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Сейчас ПВО в аренду просто так никто не отдает. Это топ-тема в мире. И поэтому мы ожидаем увеличения (производства – ред.) промышленности немецкой прежде всего для наращивания поставок IRIS-T, американской – для наращивания поставок Patriot и ракет к ним, наращивания NASAMS. Это те комплексы, которые сегодня дают результат. Наряду с тем мы видим работу Hawk. Нам нужно сейчас нарастить самое количество" , - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что у Украины фактически все, что обещал Запад, но по номенклатуре и по количеству нужно больше.

Игнат напомнил, что российские оккупанты в последнее время атакуют города-миллионники, промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, чтобы сломать страну изнутри.