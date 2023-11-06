Украина рассчитывает на увеличение производства систем ПВО в Германии и США – ВСУ
Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, поскольку враг атакует промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, зернохранилища по всей территории страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.
"Сейчас ПВО в аренду просто так никто не отдает. Это топ-тема в мире. И поэтому мы ожидаем увеличения (производства – ред.) промышленности немецкой прежде всего для наращивания поставок IRIS-T, американской – для наращивания поставок Patriot и ракет к ним, наращивания NASAMS. Это те комплексы, которые сегодня дают результат. Наряду с тем мы видим работу Hawk. Нам нужно сейчас нарастить самое количество", - подчеркнул Игнат.
Он добавил, что у Украины фактически все, что обещал Запад, но по номенклатуре и по количеству нужно больше.
Игнат напомнил, что российские оккупанты в последнее время атакуют города-миллионники, промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, чтобы сломать страну изнутри.
"Сегодня враг много атакует города-миллионники, где работают разные предприятия. Враг бьет не только по военным объектам, но и по экономической инфраструктуре, топливно-энергетическому сектору, по портовой инфраструктуре, по зернохранилищам. Это все то, что враг хочет поразить, чтобы сломать страну изнутри, сломать украинское сопротивление. Именно поэтому Киев, где находятся все государственные институции, врага очень интересует. Понятно, что Киев будет хорошо защищен так же, как и другие регионы по мере поступления международной помощи", - подчеркнул спикер.