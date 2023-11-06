Украина предложила Польше выкупить излишек электроэнергии – "Укрэнерго"

Благодаря ветряной и солнечной погоде значительно выросло производство электроэнергии из возобновляемых источников. В энергосистеме образовался профицит, когда производство превышает уровень потребления электроэнергии в стране. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

Чтобы сохранить баланс между потреблением и производством и избежать ограничения работы электростанций на ВИЭ (возобновляемых источниках электроэнергии), Укрэнерго, сегодня, 6 ноября, обратилось к польскому оператору энергосистемы PSE с запросом о предоставлении аварийной помощи в виде срочной закупки излишков украинской электроэнергии.

Польскому оператору предложили выкупить 900 МВт-ч в дневное время.

Это поможет избежать расходов на компенсацию ограничения работы объектов ВИЭ, объясняют в компании.

На прошлой неделе "Укрэнерго" уже обращалось к Польше с подобным предложением. Тогда переизбыток составлял 690 МВт-ч.

Сегодня запланирован экспорт электроэнергии общим объемом 700 МВт-ч в Словакию, Молдову и Румынию. Он будет осуществляться в ночные часы.

На увеличение производства электроэнергии также повлиял запуск после ремонта блока на одной из теплоэлектростанций, добавляют в "Укрэнерго".