Украина стала "ускорителем" для процесса расширения Евросоюза – Боррель

Украина стала "ускорителем" для процесса расширения Европейского Союза, вступления в который другие страны-кандидаты ждали годами.﻿ Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции послов Евросоюза, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Вне Украины (ее борьбой против российского вторжения - ред.) мы не должны потерять вызов относительно расширения ЕС. Украина стала новым кандидатом, и она подталкивает всю очередь других кандидатов, которые ждали годами. Поэтому вся эта очередь пришла в движение" , - отметил Боррель.

Он также убежден, что ЕС должен "преодолеть времена длительного, бесконечного процесса обретения членства" странами-кандидатами.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.