Польские перевозчики приступили к блокированию границы с Украиной
Десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной в Гребенном, Дорогуске и Корчовой, сообщает Европейская правда.
Участники блокады требуют введения коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и сокращения их количества до уровня, существовавшего до российского вторжения в Украину.
Водителей легковых автомобилей, автобусов, транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь, обещают пропускать.
В Госпогранслужбе Украины уже предупредили, что движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне" затруднено. Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.
"Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.", – говорится в сообщении.
Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.
После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.
Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.
Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.