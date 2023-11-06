В ОП ответили на заявления экс-главы Еврокомиссии о "коррумпированной Украине"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил недоумение по поводу заявлений экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о "коррумпированной Украине" и возразил ему, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Politico.

Ермака попросили прокомментировать заявление Юнкера о том, что Украина пока не соответствует критериям членства в ЕС, потому что "коррумпирована на всех уровнях общества".

"Не припоминаю, чтобы господин Юнкер приезжал в Украину в течение последних нескольких лет. Поэтому немного странно слышать от него такие слова", – ответил руководитель Офиса президента.

"Я категорически отвергаю заявление о том, что Украина "очень коррумпирована". Такие вызовы существуют по всему миру, но приведите мне пример какой-то другой страны, которая в условиях такой ужасной войны проводила бы реформы таких масштабов", – добавил Андрей Ермак.

Напомним, в начале октября Юнкер заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества".

Юнкер одновременно отметил, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

Напомним, в эту субботу в Киев приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 8 октября ожидается публикация отчета Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса Украины в выполнении ее "кандидатских" рекомендаций, что станет основой для решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность, что оценка прогресса Украины будет положительной.