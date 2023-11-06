Рекрутинг для армии: что известно о нововведениях Минобороны

Минобороны Украины планирует инновации в правилах военной службы. Срочников заменят контрактники, граждане призывного возраста будут проходить интенсивную подготовку, а рекрутинг позволит привлекать в ряды ВСУ мотивированных профессионалов. Стратегию должны реализовать в течение следующих пяти лет, сообщает РБК-Украина.

Сайт собрал все, что известно на данный момент о рекрутинге и других нововведениях концепции Министерства обороны.

Что анонсировали в Минобороны

Граждане призывного возраста будут проходить интенсивную подготовку вместо срочной службы в армии, а в рядах ВСУ будут служить профессионалы по контракту. Такое видение военной кадровой политики обнародовало Минобороны в Концепции развития до 2028 года.

Одним из пунктов утвержденного документа является введение системы рекрутинга в ВСУ профессионалов с высокой мотивацией. Людей будут набирать с учетом навыков и опыта.

Реализация Концепции позволит получить современную и хорошо подготовленную армию в Украине в течение 5 лет.

Как отметили Минобороны, целью новшеств является:

удовлетворение потребностей Сил обороны в личном составе во время полномасштабной войны;

интеграция в евроатлантическое пространство безопасности;

взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Когда отменят призыв и срочную службу в Украине

Утвержденная Концепция предусматривает отказ от срочной службы и переход на контрактную, но в условиях мирного времени.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова отметила, что стратегия рассчитана до 2028 года, и есть надежда, что к тому времени война закончится, пройдет демобилизация и будет условно мирное время. При этом концепция рассчитана и на военные реалии.

Калмыкова подчеркнула, что во время действия военного положения призыв отменять не будут. Интенсивная военная подготовка, которую планируют ввести, пока не будет заменой призыва.

Относительно перехода на контрактную службу вместо призыва заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР, Егор Чернев отметил необходимость различать мирное и военное время.

"Потому что во время военного положения основная цель, чтобы у нашей армии было достаточно людей. Контрактная основа – это больше, по моему мнению, для мирного времени будет", – сказал он.

Что такое рекрутинг и как он будет работать

Рекрутинг в ряды Сил обороны – новый инструмент для привлечения граждан на защиту страны. В Минобороны не называют точных сроков его введения, но отмечают, что во время войны это будет параллельный призыву механизм.

По словам Натальи Калмыковой, сейчас рассматриваются инструменты рекрутинга – как украинцы будут становиться на военный учет и будут проходить обучение, как учитывать их профессиональные навыки.

"Рекрутинг – это о том, что людей будут набирать, отталкиваясь от их образования, чтобы они были максимально полезны в армии. Это позволит нам иметь современную армию", – рассказал Егор Чернев.

Очевидно, смарт-мобилизация будет одним из звеньев этой рекрутинговой системы.

Напомним, на прошлой неделе Минцифры анонсировало инновацию, которая позволит украинцам, самостоятельно решившим мобилизоваться, выбрать специализацию в рядах Сил обороны, пройти тесты, собеседование в конкретное подразделение и боевое обучение. На пилотном этапе проекта в ближайшие месяцы заработает смарт-мобилизация операторов дронов.

Военная подготовка и сборы – альтернатива срочной службе

В Концепции Минобороны отмечено, что украинцы призывного возраста будут проходить интенсивную военную подготовку, которая в мирное время заменит срочную службу.

По словам Егора Чернева, это будет подготовка на базе учебных заведений, но не номинальная военная кафедра, а реальная подготовка будущего кадрового резерва армии. Военная кафедра будет лишь одной из составляющих военной подготовки.

Нардеп считает, что без срочной службы все равно должно быть постоянное обучение и повышение навыков военной службы.

Так, в школах вместо одного урока ДПЮ раз в неделю должны проводиться курсы тактической медицины, а также обязательным должны стать регулярные военные сборы. К примеру, сборы раз в два года для всех людей призывного возраста или окончивших военную кафедру.

Какая ситуация с призывом сейчас

В условиях военного положения в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается призыв по мобилизации военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В апреле 2022 президент Владимир Зеленский отменил весенний и осенний призыв на срочную службу, а в октябре Верховная рада приняла закон об отмене призыва срочников во время войны.

При этом вместе с отменой призыва была отсрочена демобилизация. Но срочники, отслужившие во время военного положения более 6 месяцев, могут добровольно мобилизоваться.

Ранее в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет. Принятый парламентом законопроект предусматривает, что в мирное время мужчины, достигшие 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы.