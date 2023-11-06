Зеленский провел разговор с президентом Сьерра-Леоне: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био и, таким образом, возобновил контакт между странами после 20-летней паузы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
"Приветствую Сьерра-Леоне с избранием в Совбез ООН на 2024–2025 годы и надеюсь на продолжение последовательной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.
Обсудили нашу Формулу мира, успешную встречу советников на Мальте и консолидацию поддержки нашего видения мира среди африканских стран, в том числе и на региональных площадках".
Также Зеленский сообщил, что пригласил президента Сьерра-Леоне на второй саммит, который состоится в рамках инициативы GrainFromUkraine.