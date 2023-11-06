Украина запустила процесс конфискации машиностроительных заводов в Сумах

6 ноября в Украине запущен процесс конфискации украинских активов российской Группы ГМС (Гидромашсервис), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"6 ноября 2023 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины о санкциях" , - говорится в сообщении.

Ответчиками выступают основные совладельцы Группы ГМС, подсанкционные лица - российский бизнесмен Герман Цой, украинский бизнесмен из поколения "красных директоров" Владимир Лукьяненко-старший и его сын - Владимир Лукьяненко-младший, гражданин Российской Федерации.

Отмечается, что указанными лицами осуществляется решающее влияние на деятельность группы предприятий - производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, как на территории Украины, так и РФ.

Также, указанные лица способствуют поставке средств и орудий для ремонта военной и специальной техники в пользу воинских частей и предприятий РФ.

Кроме того, они являются налогоплательщиками в государственный бюджет страны-агрессора в значительных размерах, а следовательно - способствуют функционированию военно-промышленного комплекса РФ.

Третьими лицами без самостоятельных требований на стороне ответчика указаны три десятка юридических и физических лиц, в частности:

Сумской завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (номинальный владелец - Naftech Pump Ltd);

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (бывший завод им. Фрунзе, номинальный владелец - Repenio Holding Limited);

Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб (номинальный владелец - Alveron Holding Limited);

СМНВО-Инжиниринг (номинальный владелец - Repenio Holding Limited)

консорциум "Атоммашпроект";

гостиничный комплекс "Юбилейный".

Остальные активы - это АО "Гидромашсервис", ООО "Компания по управлению имущественным комплексом", ООО "Стандартинвест-Юг", ООО "Терра Украина", ООО "Югсевморсервис", ООО "Фирма Олтри лтд", ООО "Фрунзе-профиль", ООО "Маш - Сервис", ООО "Градовит-XXI", ООО "СВС", ООО "Фрунзе-Юбилейная", ООО "Сумы-Электрод", ООО "Веселое", ООО "Техногаз-С", ООО "Котельная северного промышленного узла", ООО "Кусум Фарм", АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения", Torberg Beteiligungen ag.

Напоминаем:

Герман Цой, Владимир Лукьяненко-старший и Владимир Лукьяненко-младший попали под санкции СНБО в мае 2023 года.

В сентябре СБУ сообщила о подозрении руководителям сумского завода, которые поставляли в РФ насосы для атомных реакторов.