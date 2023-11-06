Появились первые фото уничтоженного российского ракетоносителя "Аскольд"
В сети показали первые фото уничтоженного на территории завода "Залив" во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Аскольд", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, паблик "Крымский ветер".
По имеющейся информации Страткома, корабль получил значительные повреждения и возможно не подлежит ремонту.
Что предшествовало:
- Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук 4 ноября сообщил, что украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
- После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".
- Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
- Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".