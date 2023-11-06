Под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного

В Киевской области в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - Геннадий Частяков, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Национальной полиции в Telegram.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что погибший - Геннадий Частяков работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По данным правоохранителей, трагедия случилась в жилом комплексе в селе Чайки в Киевской области.

После получения сообщения о взрыве, полиция срочно прибыла на место происшествия.

В результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Сейчас полиция работает на месте происшествия. Начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.