Залужный подтвердил гибель своего помощника: детали трагедии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт трагической гибели своего помощника Геннадия Частякова, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главкома ВСУ в Facebook.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично" , - говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

"В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье" , - добавил главком.

Причины смерти будут установлены

Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

"Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования" , - написал генерал Валерий Залужный.

Что этому предшествовало

Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в результате неосторожного обращения погиб военнослужащий селе Чайки Киевской области.