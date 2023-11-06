Боррель считает, что ближайшие месяцы будут определяющими для мира и ЕС

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель считает, что события ближайших месяцев будут определяющими для будущего мира и роли ЕС в нем, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС 2023 года.

"Думаю, мы все согласимся, что не помним времена, когда я бы мог сказать, что Европа в опасности и перед нами стоят такие огромные вызовы", – отметил Боррель.

"Следующие месяцы – месяцы, не годы – явно будут решающим моментом для глобального мира и будущего мира, а также для безопасности Евросоюза и глобального доверия к нему", – заявил высокий представитель ЕС.

Далее в речи он очертил, какими видит приоритеты для Евросоюза в политике в отношении израильско-палестинского конфликта.

Также Боррель подчеркнул, что "если проигрывает Украина – проигрываем и мы", и что союзники должны сохранить единство в вопросе поддержки Украины.

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