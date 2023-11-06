Боррель: Нельзя забывать об Украине, если она проиграет – проиграем и мы

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал не допустить падения внимания к Украине и единства союзников в ее поддержке, подчеркнув, что от развязки в этой войне зависит будущее Европы, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС 2023 года.

Боррель отметил, что хотя среди топ-приоритетов Евросоюза теперь оказалась война на Ближнем Востоке, война России против Украины остается не менее важным вызовом.

"Не забывайте об Украине. Украина продолжает борьбу против российской агрессии. Если проиграет Украина – проиграем и мы. Мы должны сохранить единодушие и единство в поддержке Украины. Мы являемся главным поставщиком помощи – мы, даже больше чем США, ведь вы знаете цифры", – сказал Жозеп Боррель, обращаясь к европейским дипломатам.

Приоритетами в "украинском блоке" он назвал работу над перспективой членства в ЕС, программы экономической и финансовой поддержки, военную помощь через Европейский фонд мира и двустороннее сотрудничество, гарантии безопасности.

"Вы знаете, что российские потери очень значительны, но Россия может восстановить силы. Россия готова положить еще больше людей и оружия, вообще не заботясь о "человеческой цене".

До Путина, еще Сталин считал, что количество может переходить в качество, как будто человеческая жизнь вообще не имеет значения и ценности. То, что не приемлемо для Украины в плане "человеческой цены", может быть приемлемым для России в краткосрочной перспективе", – отметил Боррель.

"Поэтому единственное решение – это продолжать поддерживать Украину и сохранять единство в этом. Ведь на кону – наши основополагающие ценности", – подчеркнул он.

Главный дипломат ЕС добавил также, что Украина с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз словно "подталкивает" всю очередь стран-кандидатов, которые начали этот процесс раньше.

"Вся эта очередь будет двигаться. И, думаю, мы должны наверстать время, которое потеряли в бесконечном процессе движения к членству", – отметил Боррель.

Также Боррель подробно рассказал, какими видит приоритеты Евросоюза относительно конфликта на Ближнем Востоке.

В начале речи главный дипломат ЕС высказал мнение, что следующие месяцы станут определяющими для будущего мира.