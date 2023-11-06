СМИ: ЕС поддержит переговоры о вступлении Украины и Молдовы, Грузия получит "кандидата"
Европейский Союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По данным Джозвяка, предварительное решение приняли руководители офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС, на встрече в понедельник, посвященной расширению.
"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове – открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го; по Грузии – предоставить статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу", – написал он.
Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.
Молдова, которая получила "кандидатский" статус вместе с Украиной в прошлом году, также стремится начать переговоры о вступлении как можно быстрее.
Грузия же хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС. В то же время в Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности, в вопросе санкций.