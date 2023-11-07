ISW: Силы обороны Украины расширили контроль на Херсонщине

Украинские силы расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российских информаторов, сообщает Украинская правда.

Кроме этого, украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские военные блогеры утверждали, что по состоянию на 6 ноября украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что украинские силы все еще удерживают позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона и примерно 2 км вглубь страны от береговой линии реки Днепр), несмотря на попытки России оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.

Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Крынок и что подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на западном (правом) берегу Херсонской области.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы совершили контратаку вблизи Красногоровки (6 км к северо-западу от Авдеевки) между 3 и 5 ноября, заставив российские войска отступить от части железнодорожного пути в этом районе.

Российское вооруженное формирование "Русский Легион" (БАРС-13) утверждало, что украинские силы успешно давят на российские войска возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Ключевые выводы ISW за 6 ноября