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ISW: Силы обороны Украины расширили контроль на Херсонщине

ISW: Силы обороны Украины расширили контроль на Херсонщине
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Украинские силы расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российских информаторов, сообщает Украинская правда.

Кроме этого, украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские военные блогеры утверждали, что по состоянию на 6 ноября украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что украинские силы все еще удерживают позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона и примерно 2 км вглубь страны от береговой линии реки Днепр), несмотря на попытки России оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.

Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Крынок и что подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на западном (правом) берегу Херсонской области.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы совершили контратаку вблизи Красногоровки (6 км к северо-западу от Авдеевки) между 3 и 5 ноября, заставив российские войска отступить от части железнодорожного пути в этом районе.

Российское вооруженное формирование "Русский Легион" (БАРС-13) утверждало, что украинские силы успешно давят на российские войска возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Ключевые выводы ISW за 6 ноября

  • Заключенный националист и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что российские войска будут "даже менее способными к наступательным операциям, чем сейчас" к весне 2024 года, учитывая текущий характер российских наступательных операций вдоль линии фронта.
  • Отдельные российские военные блогеры утверждали, что использование малых пехотных штурмовых групп позволит и российским, и украинским силам лучше достигать оперативных целей на фронте. Российские источники предположили, что некоторые украинские силы, возможно, уже разместили небольшие пехотные штурмовые группы.
  • Война в Украине, вероятно, обострит кризис идентичности, возникающий в российском обществе в результате напряженности между русской идентичностью и русским национализмом.
  • Российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по тыловым районам на юге Украины вечером 5 ноября и в ночь с 5 на 6 ноября, а также самую большую на сегодня серию планирующих бомбовых ударов по целям в Херсонской области 5 ноября.
  • Похоже, что российские военные увеличили свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.
  • Украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской области, на востоке Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись на определенных участках 6 ноября.
  • Российские оккупационные чиновники расширяют пункты вербовки и регистрации военных на оккупированных территориях, вероятно, для поддержки усилий по принудительной мобилизации.
  • Российские чиновники продолжают использовать программы привлечения молодежи для консолидации социального контроля над оккупированными территориями Украины.

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