Курс валют НБУ на 7 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, упал на 13 коп до 36.04 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 38.72 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.90 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 ноября 2023 года.

Фунт стерлингов подорожал на 15 коп до 44.67 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 7 коп до 40.14 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 8.67 за 1 польский злотый.