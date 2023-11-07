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Курс валют НБУ на 7 ноября

Курс валют НБУ на 7 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, упал на 13 коп до 36.04 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 38.72 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.90 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 ноября 2023 года.

Фунт стерлингов подорожал на 15 коп до 44.67 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 7 коп до 40.14 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 8.67 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.042600 --0.128
EUR Евро 38.720600 --0.007
RUB Рубль 0.389760
GBP Фунт стерлингов 44.671200 +0.151
CHF Швейцарский франк 40.141000 --0.071
PLN Польский злотый 8.669100 --0.04

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