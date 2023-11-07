Курс валют НБУ на 7 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, упал на 13 коп до 36.04 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 38.72 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.90 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 ноября 2023 года.
Фунт стерлингов подорожал на 15 коп до 44.67 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 7 коп до 40.14 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 8.67 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.042600
|EUR
|Евро
|38.720600
|RUB
|Рубль
|0.389760
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.671200
|CHF
|Швейцарский франк
|40.141000
|PLN
|Польский злотый
|8.669100