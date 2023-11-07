Премьер Румынии призвал поддерживать Украину для борьбы с популизмом в ЕС

Союзники Украины должны твердо поддерживать Киев, иначе они рискуют ободрить популистские силы по всей Европе победой Владимира Путина.﻿ Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Чолаку заявил, что его правительство будет продолжать оказывать "многоплановую поддержку" Украине, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны, особенно с учетом того, что конфликт между Израилем и ХАМАСом затмевает российское вторжение. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, чем война по соседству с Румынией.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России" , - заявил Чолаку в интервью Bloomberg.

Премьер указал на всплеск поддержки правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых подвергли критике поддержку Украины правительствами и выразили сожаление по поводу разрыва связей с Кремлем. В Германии подъем крайне правой партии "Альтернатива для Германии" частично был вызван пророссийскими настроениями.

"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов?" - спросил Чолаку.

Лидеры Европейского Союза публично выступают единым фронтом против России, при этом блок обсуждает 12-й пакет санкций, нацеленный на 5 млрд евро в торговле с Россией.

Но появились признаки угасания поддержки, совсем недавно в телефонном розыгрыше с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая сказала паре известных российских комиков, что стала свидетельницей "сильной усталости" в поддержке Киева.

Позиция Румынии и соседних стран

Румыния сыграла ключевую роль в усилиях по поддержанию экономической линии жизни для Киева за счет экспорта зерна. Чолаку заявил, что его страна увеличила свои возможности по отправке украинского зерна до 3 млн тонн в месяц - по сравнению с 0,5 млн тонн в начале войны. В ближайшие месяцы страна увеличит его до 4 млн тонн, сказал премьер.

Ряд выборов в следующем году, включая парламентские и президентские выборы в Румынии, а также голосование в Европейский парламент, не изменят его обязательств, сказал Чолаку, указав на сдвиги в поддержке Киева, наблюдаемые на выборах в Польше и Словакии.

Он отказался сообщить какие-либо подробности о военной помощи, которую Румыния оказывает Украине.

Чолаку усилил свою поддержку предложений о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, соседа Румынии, который изо всех сил пытается отразить российское влияние.

Но он указал на трудности в достижении единогласия среди лидеров ЕС по этому вопросу, учитывая пророссийские взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Роберта Фицо из Словакии, который вернулся на пост премьер-министра своей страны в прошлом месяце.

Румынский премьер сослался на более непосредственные риски в ЕС, связанные с предстоящими выборами и усилением крайне правых в блоке из 27 членов.