РФ за сутки потеряла почти 900 военных – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 890 своих военных, 5 танков, 21 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили: