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РФ за сутки потеряла почти 900 военных – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла почти 900 военных – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 890 своих военных, 5 танков, 21 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 306 860 (+890) человек,
  • танков − 5 293 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 7 410 (+21) ед,
  • РСЗО − 869 (+2) ед,
  • средств ПВО − 570 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 557 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 767 (+23) ед,
  • специальной техники – 1 049 (+2).

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