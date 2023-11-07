РФ за сутки потеряла почти 900 военных – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 890 своих военных, 5 танков, 21 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 306 860 (+890) человек,
- танков − 5 293 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 9 974 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 7 410 (+21) ед,
- РСЗО − 869 (+2) ед,
- средств ПВО − 570 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 557 (+3) ед,
- крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 767 (+23) ед,
- специальной техники – 1 049 (+2).