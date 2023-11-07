Страны G7 обсудят усиление противовоздушной обороны Украины – МИД Германии

Украина будет оставаться главным вопросом повестки дня глав МИД стран "Группы семи" на встрече в Токио 7-8 ноября. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает внешнеполитическое ведомство ФРГ, сообщает Европейская правда.

По ее словам, если страны G7 исчерпают поддержку Киева, президент РФ Владимир Путин "беспощадно этим воспользуется – с ужасными последствиями для народа Украины и Европы", тогда как игроки в других регионах мира также сделают из этого "неправильные выводы".

"Вот почему так важно, чтобы мы, как G7, продолжали решительно и всесторонне поддерживать Украину. Вот почему, например, мы продолжим работать вместе над созданием щита противовоздушной обороны для Украины" , – отметила Бербок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.

Как известно, ПВО была одной из ключевых тем октябрьской встречи формата "Рамштайн", после того президент Украины поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны в разговорах со многими лидерами.