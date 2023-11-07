Россияне обстреляли Днепропетровщину: есть раненый, поврежден храм и 7 домов
Ночью 7 ноября российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал мужчина, есть повреждения домов.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
56-летний житель Никополя, пострадавший из-за обстрела, будет лечиться дома.
В результате ударов поврежден храм, 7 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 авто, а также линия электропередач и газопровода.
Также под удар попали Марганецкая и Красногригорьевская общины. Там никто не пострадал.