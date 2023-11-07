DHL повышает тарифы в РФ на 35% после неудачи с продажей бизнеса

Один из крупнейших логистических операторов в мире, DHL, с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные услуги и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%.﻿ Об этом говорится в письме, которое компания направила своим клиентам, сообщает Экономическая правда.

Ранее DHL не удалось продать свой бизнес в России, а ее конкуренты - FedEx и UPS - полностью прекратили работу в стране.

В письме говорится, что "в соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг".

DHL индексировала тарифы в начале 2023 года, но как именно они менялись, в компании не уточняли. По словам участников рынка, ранее DHL ежегодно индексировала цены максимум на 10%.

В пресс-службе российской DHL (АО "ДХЛ Интернешнл") пояснили, что уровень индексации варьируется от страны к стране в зависимости от местных условий.

На сайте компании указано, что расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались такими же, как раньше, выросла стоимость сопутствующих услуг. В частности, доставка в страны повышенного риска подорожала на 64,6%, до 2880 рублей; надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4800 рублей за одно место.

Транспортировка литиевых батарей (перевозятся только в грузовых самолетах) увеличилась в цене на 72%, до 2000 рублей.

Ранее DHL сократила объем предоставляемых услуг в России - с осени прошлого года она обслуживает только перевозки за рубеж. В отчете материнской компании за 2022 год говорится, что компания собиралась продать местный бизнес, но из-за изменения условий продажи это "стало невозможно". Подразделение DHL по экспресс-доставке продолжает поставки в Россию "гуманитарных и дипломатических отправлений", говорилось в отчете.

Выручка "ДХЛ Интернешнл" (основное юрлицо в России) в 2022 году снизилась на 50% по сравнению с 2021 годом, до 9,5 млрд рублей, а чистая прибыль - на 93%, до 158 млн рублей, свидетельствуют данные сервиса Rusprofile.