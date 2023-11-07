США опровергают заявление Ирана о попытках прекращения огня в Газе

Соединенные Штаты отрицают заявления Ирана о том, что американские чиновники присылали сообщение о том, что они добиваются прекращения огня в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против боевой группировки ХАМАС. Об этом CNN сказал представитель Совета национальной безопасности США, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о словах министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна, что за последние три дня Вашингтон посылал Тегерану сообщение о стремлении США прекратить огонь в Газе, он заявил, что "это заявление является категорически ложным".

По его словам, Соединенные Штаты четко дали понять Ирану, что тот не должен стремиться к расширению конфликта, а также сказали о последствиях, если Тегеран решит это сделать.

"Мы также четко заявили публично и частным образом, что требуем освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Освобождение заложников потребует гуманитарной паузы в боевых действиях. Любая задержка в этом процессе возлагается на ХАМАС" , – отметил спикер.

Комментарии Амира-Абдоллахияна появились после того, как премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани совершил визит в Тегеран в понедельник, на следующий день после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Багдаде.