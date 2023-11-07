Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на оккупированной Херсонщине – ГУР
Российские оккупанты начали заменять объекты критической инфраструктуры на оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, россияне закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.
"Соответствующие действия окупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", - считают в ГУР.