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Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на оккупированной Херсонщине – ГУР

Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на оккупированной Херсонщине – ГУР
Фото: wikimedia.org

Российские оккупанты начали заменять объекты критической инфраструктуры на оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, россияне закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

"Соответствующие действия окупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", - считают в ГУР.

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