Москва окончательно вышла из договора о сокращении вооружений в Европе

Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который устанавливает юридически обязательные ограничения на ключевые категории обычных военных вооружений государств-участников. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, сообщает Европейская правда.

В заявлении ведомства говорится, что в полночь по московскому времени (в 23:00 по киевскому времени 6 ноября) Россия официально вышла из ДОВСЕ, и договор теперь стал "историей".

"ДОВСЕ был заключен в конце холодной войны, когда формирование новой архитектуры глобальной и европейской безопасности, основанной на сотрудничестве, казалось возможным, и соответствующие попытки были предприняты" , – заявили в МИД РФ.

Россия обвинила США в том, что расширение НАТО привело к тому, что страны Альянса "открыто обходят" групповые ограничения договора, а также добавила, что принятие Финляндии в НАТО и заявка Швеции на вступление в Альянс означают, что договор мертв.

"Даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения фундаментальных интересов безопасности РФ" , – заявило ведомство, отметив, что США и их союзники не ратифицировали обновленный ДОВСЕ 1999 года.

После того как Россия объявила о своем намерении выйти из договора в этом году, НАТО осудил это решение, заявив, что оно подрывает евроатлантическую безопасность.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты. Участие России в договоре было приостановлено в июле 2007 года указом президента Владимира Путина, а 29 ноября 2007 года был принят соответствующий закон.