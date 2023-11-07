Израильский премьер назвал условие прекращения огня в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль согласится на прекращение огня, если боевики отпустят всех заложников, однако министр не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве. Об этом он рассказал в интервью американскому каналу ABC News, сообщает Укринформ.
На вопрос журналиста, согласится ли Нетаньяху по призыву президента США Джо Байдена к гуманитарным паузам, он заявил, что выступает против длительного прекращения огня, ведь это, по его мнению, будет равносильно капитуляции перед ХАМАС.
"Не будет никакого прекращения огня, общего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников. Что касается тактических небольших пауз – час здесь, час там. У нас они были и раньше, я предполагаю, что мы будем проверять ситуацию для того, чтобы разрешить ввоз товаров, гуманитарных грузов, или чтобы наши заложники, отдельные заложники могли уехать. Но я не думаю, что будет всеобщее прекращение огня", - заявил он.
Нетаньяху отметил, что он согласится на прекращение огня, если ХАМАС освободит всех задерживающихся в Газе заложников.
"Для этого должно быть прекращение огня, и мы ждем, когда это произойдет", - сказал он.
Премьер-министр добавил, что у Израиля есть некоторая информация о том, где находятся заложники, но отказался уточнить ее. На вопрос о том, не грозит ли нынешняя наземная операция жизни заложников, Нетаньяху ответил:
"Мы принимаем это во внимание".
Он также отметил, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны. По словам Нетаньяху, сектором Газа должны руководить те, кто не хочет продолжать путь ХАМАС.
"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, мы получаем взрыв террора со стороны ХАМАС в таких масштабах, которые мы не могли себе вообразить", - резюмировал премьер-министр.