Израильский премьер назвал условие прекращения огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль согласится на прекращение огня, если боевики отпустят всех заложников, однако министр не соглашается на долгую гуманитарную паузу в анклаве. Об этом он рассказал в интервью американскому каналу ABC News, сообщает Укринформ.

На вопрос журналиста, согласится ли Нетаньяху по призыву президента США Джо Байдена к гуманитарным паузам, он заявил, что выступает против длительного прекращения огня, ведь это, по его мнению, будет равносильно капитуляции перед ХАМАС.

"Не будет никакого прекращения огня, общего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников. Что касается тактических небольших пауз – час здесь, час там. У нас они были и раньше, я предполагаю, что мы будем проверять ситуацию для того, чтобы разрешить ввоз товаров, гуманитарных грузов, или чтобы наши заложники, отдельные заложники могли уехать. Но я не думаю, что будет всеобщее прекращение огня" , - заявил он.

Нетаньяху отметил, что он согласится на прекращение огня, если ХАМАС освободит всех задерживающихся в Газе заложников.

"Для этого должно быть прекращение огня, и мы ждем, когда это произойдет" , - сказал он.

Премьер-министр добавил, что у Израиля есть некоторая информация о том, где находятся заложники, но отказался уточнить ее. На вопрос о том, не грозит ли нынешняя наземная операция жизни заложников, Нетаньяху ответил: "Мы принимаем это во внимание" .

Он также отметил, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны. По словам Нетаньяху, сектором Газа должны руководить те, кто не хочет продолжать путь ХАМАС.