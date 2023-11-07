В британской разведке прокомментировали удар ВСУ по российскому кораблю в Керчи

Недавно построенный российский военно-морской корвет "Аскольд" был почти наверняка поврежден после украинского удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в Крыму. Об этом заявили в разведывательном сообществе Министерства обороны Великобритании со ссылкой на украинские и российские источники, сообщает Европейская правда.

Как утверждают аналитики, способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит РФ рассмотреть вопрос о передислокации своих военных кораблей дальше от линии фронта, что задержит поставки новых судов.

Разведка отмечает, что ракетоноситель, спущенный на воду в 2021 году, не был введен в состав ВМС России. В сводке констатируют, что инцидент произошел восточнее в Крыму, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов.

Ранее командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.

Лишь поздно вечером 4 ноября российское Минобороны сообщило, что якобы корабль ЧФ РФ, находившийся на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".