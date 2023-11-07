Более 100 украинцев сегодня эвакуируют из Газы – посольство

Разрешение на эвакуацию с территории сектора Газа уже получил 101 гражданин Украины. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Укринформ.

"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы - 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это согласованные на эвакуацию через Израиль. Остальные обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы" , - сказал он. посол.

Он отметил, что операция должна начаться сегодня. Сотрудники посольства Украины уже ожидают границы с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех" , – добавил Корнийчук.

Напомним, 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан из-за пропускного пункта "Рафах" между Газой и Египтом. Тогда же Украина начала подготовительный этап эвакуации украинцев из палестинского анклава.