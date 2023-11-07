США оценивают зависимость от российского ядерного топлива как угрозу нацбезопасности

Зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям. Об этом заявила Financial Times Кэтрин Хафф, помощница министра по вопросам ядерной энергетики, сообщает Европейская правда.

По ее словам, "вызывает серьезное беспокойство" тот факт, что около 20 процентов топлива, которое используется в американском парке ядерных реакторов, поставляется по контрактам на обогащение с российскими поставщиками.

Хафф отметила, что Россия контролирует почти 50 процентов мировых мощностей по обогащению урана и в течение многих лет успешно работала над тем, чтобы подорвать цепочку поставок ядерной энергии в США, демпингуя дешевые продукты из обогащенного урана на мировых рынках.

"Очень важно, чтобы мы избавились от нашей зависимости, особенно от России. Если мы не будем действовать, Россия будет продолжать удерживать ядерный потенциал США" , – сказала Хафф в интервью.

"Без действий Россия будет продолжать удерживать этот рынок... это действительно важно для национальной безопасности, для климата, для нашей энергетической независимости" , – отметила она.

США и их союзники ввели санкции против российской нефтяной и газовой промышленности после полномасштабного вторжения РФ в Украину в прошлом году, что стоило Москве десятки миллиардов долларов потерянных доходов. Но Вашингтон воздержался от того, чтобы помешать российскому ядерному гиганту "Росатому" продавать ядерное топливо и услуги по обогащению американским и западным операторам электростанций, поскольку существует мало альтернативных источников поставок.

Цепочка поставок ядерного топлива начинается с добычи и обогащения урановой руды. Но именно химический процесс преобразования руды в газ гексафторид урана, а затем обогащение изотопа урана-235 до уровня около 5 процентов, необходимый для стандартных форм ядерного топлива, является доминирующим в "Росатоме", говорят эксперты.

Существует лишь несколько западных поставщиков услуг по обогащению ядерного топлива, включая французскую компанию Orano и Urenco, консорциум Великобритании, Германии и Нидерландов. Tenex, дочерняя компания "Росатома", является единственной компанией в мире, обеспечивающей коммерческую продажу нового типа топлива под названием Haleu – низкообогащенного урана с высоким содержанием урана, обогащенного до 5-20 процентов, который может использоваться в новом поколении меньших, более эффективных реакторов.

Хафф сообщила, что администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные $2,16 млрд на поддержку стратегии стимулирования американских компаний к наращиванию мощностей по обогащению и переработке урана.

По ее словам, этот план сделает Министерство энергетики долгосрочным покупателем последней инстанции для компаний, чтобы обеспечить адекватные поставки топлива для будущего парка ядерных реакторов, который расширяется.

Однако, как отметила чиновница, успех этой государственной инвестиции будет зависеть от введения долгосрочных ограничений на российскую ядерную продукцию и услуги.

"Мы видели в прошлом, что демпинг дешевого российского обогащенного урана исторически действительно нанес ущерб нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня" , – сказала Хафф, добавив, что в Конгрессе существует двухпартийная поддержка ядерной энергетики.

Законопроект о запрете импорта урана из России прошел подкомитет Палаты представителей в мае. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в Сенате.