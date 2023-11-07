Украина официально не получила требований от польских перевозчиков – Мининфраструктуры

Польские забастовщики продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной – "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В то же время, украинская сторона до сих пор не получила официальных требований от протестующих.﻿ Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщает Экономическая правда.

"Находимся в постоянной коммуникации с нашим посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы разрешить ситуацию. По состоянию на сегодняшний день официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны" , – отметили в ведомстве.

В Министерстве добавили, что из информации, доступной из сообщений медиа и соцсетей, среди требований: отмена транспортного безвиза – то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Путь".

"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты для конструктивного диалога. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены" , – подчеркнули в министерстве.

Напомним, вчера на украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска из-за забастовки польских перевозчиков начались усложнения движения грузового транспорта.