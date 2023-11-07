СБУ задержала корректировщика обстрела Харькова "Искандерами"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали российского агента, скорректировавшего воздушную атаку РФ на Харьков 6 октября этого года. В тот день оккупанты применили по областному центру ракеты типа "Искандер". В результате удара погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний парень, десятки гражданских получили ранения.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, для подготовки ракетной атаки российский агент передал оккупантам электронные координаты целей с привязкой к местности.

"Предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Российская спецслужба завербовала его дистанционно через мессенджер Телеграмм.

Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения украинских войск по территории региона. Полученную информацию передавал в российскую игру через "связного" из временно оккупированной части на востоке Украины" , – говорится в сообщении.

Скриншот: СБУ

Им оказался один из бывших главарей террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

Во время обысков у задержанного обнаружили 4 мобильных телефона, 7 sim-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором; банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского ГРУ и более 10 тысяч долларов, полученных преступным путем.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.