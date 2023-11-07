Bloomberg: Бум недвижимости в Дубае на российских деньгах закончился

Покупка россиянами недвижимости в Дубае замедлилась за последние несколько месяцев - риелторы говорят, что это естественный спад после всплеска покупок в прошлом году после вторжения РФ в Украину. Некоторые россияне, которые переехали в ОАЭ, решили, что Дубай не для них, и поехали дальше.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Россияне традиционно были поклонниками недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, но по-настоящему они заполонили рынок в 2022 году, после введения санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

По данным CBRE Group Inc., россияне были частью постпандемического рыночного бума в ОАЭ, который поднял цены на жилье примерно на 30% за последние два года по состоянию на сентябрь 2023-го.

Один риэлтор по продаже элитной недвижимости говорит, что россияне стали "нетто-продавцами", репатриируя деньги после больших прибылей на рынке недвижимости или выходя из сделок, которые они больше не могут себе позволить.

"Они получают прибыль" , - сказал основатель компании Driven Properties Абдулла Аладжаджи, чьи российские клиенты с июня по август купили недвижимости на 146,5 миллиона дирхамов (39,9 миллиона долларов) и продали на 276 миллионов дирхамов за тот же период.

Резкое падение рубля делает недвижимость в Дубае для россиян дороже - рубль упал на треть за последний год.

"Покупка россиянами продолжилась в первой половине 2023 года, по словам Emaar Properties PJSC, крупнейшего девелопера Дубая. Затем, в течение последних нескольких месяцев начался спад, когда участники рынка заявили, что видят все меньше покупателей с российскими паспортами - или из таких стран, как Кипр, Сент-Китс и Невис или Мальта.

Брокерская компания Betterhomes сообщает, что россияне были пятым крупнейшим иностранным покупателем жилой недвижимости в Дубае в третьем квартале 2023 года, по сравнению с первым местом в том же квартале прошлого года по объему сделок. Впервые со второго квартала 2022 года россияне опустились ниже тройки лидеров по версии Betterhomes" , - пишет агентство.

В частности, больше всего пострадал элитный сегмент, который ощущает на себе последствия этого падения.

"В прошлом году россияне покупали дорогие объекты. Они не спрашивали: 10 млн или 15 млн долл - неважно. Они покупали. Но сейчас по таким ценам они больше не покупают" , - пояснил генеральный директор дубайской брокерской компании Unique Properties Араш Джалили.

По оценкам Джалили, количество сделок, заключенных россиянами в его фирме, сократилось на 15%, но стоимость этих сделок упала на 50%.

Уменьшение интереса со стороны россиян компенсировано увеличением покупок со стороны инвесторов из других стран мира.

Участники рынка говорят о растущей заинтересованности европейцев, американцев, китайцев и инвесторов из Сингапура, которые хотят покупать недвижимость в ОАЭ по налоговым соображениям и соображениям безопасности. Индийцы и британцы продолжают играть свою традиционную роль топ-покупателей, тогда как китайские покупатели возвращаются на рынок после пандемии.