В МВД рассказали о состоянии сына погибшего помощника Залужного

Главной версией гибели помощника главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова правоохранители считают неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева, сообщает Лига.net.

По ее словам, расследование проводится по факту неосторожного обращения с боеприпасами.

"Не исключено, что это дело будет переквалифицировано, если появятся новые доказательства" , — сказала Рева.

Она отметила, что пострадавший 13-летний сын погибшего находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей, дочь Частякова получила незначительные травмы.

"Мы призываем не хранить дома боеприпасы. Для этого и работает полиция на блокпостах, проводятся проверки, чтобы такого не было. Все оружие должно быть зарегистрировано" , — резюмировала чиновница.

Вечером 6 ноября Нацполиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий ВСУ. Главнокомандующий Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков, и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.