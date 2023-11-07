Украина выполнила 4 из 7 требований для переговоров о вступлении в ЕС – оценка Еврокомиссии

Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Это следует из отчета по Украине – внутреннему документу Еврокомиссии, сообщает Радио Свобода.

Завершенными считается выполнение следующих критериев:

внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

В частности, завершенным полностью не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией. В рамках этого шага Еврокомиссия ожидала назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.

В документе Еврокомиссии говорится, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для вступления в государственную службу".

Об ограничении чрезмерного влияния олигархов, которого в Брюсселе также ожидали от Киева, сказано, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".

В части реформы законодательства по нацменьшинствам, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них. Еврокомиссия отмечает необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и его дальнейшему выводу от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Накануне сообщил редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Юзвяк сообщил, что Европейский союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но "с определенными условиями".

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода