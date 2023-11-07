В Киеве водитель сбил дежурившую на блокпосту пограничницу – полиция
В ночь на 6 ноября водитель "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали в больницу. Об этом заявили в полиции Киева, сообщает Украинская правда.
"Как предварительно выяснили правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", двигался по проспекту Броварском со стороны Бровары в направлении Киева.
При въезде в столицу водитель совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
Происшествие произошло в 21:25 часов 6 ноября в Деснянском районе столицы.
Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.
Водитель прошел проверку на Драгере, который показал, что мужчина был трезв.
Следователи квалифицировали событие по ч.1 ст.286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие.