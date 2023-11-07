В Грузии протестовали против российской оккупации

В Тбилиси прошла акция протеста «Нет – кровавой оккупации!» после убийства в деревне Кирбали российскими военными гражданина Грузии Томазо Гинтури, сообщает Укринформ.

В парламент страны с плакатами вышли вечером в понедельник несколько десятков человек. Отмечается, что люди собрались стихийно по призыву в социальных сетях.

На плакатах были надписи "Россия - государство-террорист", "Россия - убийца", "Россия - оккупант" и "Лучшая славная гибель, чем позорная жизнь".

Также сообщается, что 7 ноября в 19.00 пройдет еще одна акция под названием "Нет России! Наказать убийц!", анонсированная оппозиционной грузинской партией "Лело". Люди придут в здание парламента с флагами Грузии и свечами, чтобы выразить солидарность с жителями поселков в зоне разграничения, говорится в материале.

Как сообщалось, в понедельник, 6 ноября, российские военные смертельно ранили пожилого гражданина Грузии при попытке задержания у линии разграничения в Южной Осетии.

По словам президентки Грузии Саломе Зурабишвили, убийство мужчины российскими военными - это вопиющее нападение на грузинскую государственность.

Село Кирбали находится на территории, которую Россия захватила во время российско-грузинской войны 2008 года.