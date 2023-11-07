Кулеба посетит Брюссель в преддверии отчета ЕС по переговорам о членстве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7-8 ноября совершит визит в Брюссель, сообщает Европейская правда.

В Брюсселе министр проведет переговоры с еврокомиссарами накануне обнародования отчета Еврокомиссии о выполнении Украиной рекомендаций Евросоюза.

Отчет имеет важное значение для открытия переговорного процесса о вступлении нашего государства в ЕС, напоминают в МИД.

Кроме того, Дмитрий Кулеба во время визита проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром иностранных дел Аджей Лябиб, ключевыми темами которых станут дальнейшая военная поддержка Украины, защита украинской энергетической инфраструктуры в зимний период, воплощение формулы мира президента Владимира Зеленского, европейская интеграция Украины.

Дмитрий Кулеба также станет почетным гостем на конференции послов Бельгии, сообщили в пресс-службе МИД.