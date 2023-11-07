Пропагандисты показали Царева после покушения в Крыму
Российская пропаганда показала коллаборанта и экс-нардепа Олега Царева, на которого было совершено покушение в конце октября, сообщает Украинская правда.
"Благодаря вам я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram, почитал новости.
Всем благодарен. Особенно благодарен сотрудникам (российских - ред.) спецслужб, медикам", – сказал Царев в интервью RT.
Царев сказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что "террористов никто бояться не будет".