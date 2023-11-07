Россияне готовят новую волну атак на Авдеевку – МВА

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне готовят третью волну наступления на город. Об этом он заявил в комментарии "24 каналу", сообщает Лига.net.

По его словам, ситуация вокруг Авдеевского коксохимического завода сложная, но военные ее контролируют, у врага нет прорывов, все атаки отбиваются. Он отметил, что из-за ухудшения погоды оккупанты применяют меньше техники, однако при ее улучшении начнут третью волну наступления.

Барабаш заявил, что стрелковые бои продолжаются круглосуточно, а все неудачи захватчики "компенсируют" ожесточенными обстрелами и авиационными ударами по городу.