Россияне готовят новую волну атак на Авдеевку – МВА
Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне готовят третью волну наступления на город. Об этом он заявил в комментарии "24 каналу", сообщает Лига.net.
По его словам, ситуация вокруг Авдеевского коксохимического завода сложная, но военные ее контролируют, у врага нет прорывов, все атаки отбиваются. Он отметил, что из-за ухудшения погоды оккупанты применяют меньше техники, однако при ее улучшении начнут третью волну наступления.
Барабаш заявил, что стрелковые бои продолжаются круглосуточно, а все неудачи захватчики "компенсируют" ожесточенными обстрелами и авиационными ударами по городу.
"Авдеевка постепенно становится похожей на разбитую Марьинку. До обострения 10 октября не было ни одного уцелевшего дома, а после - враг сносит по несколько домов каждый день. Авдеевка уже превращается в Марьинку. Ее просто стирали до фундамента", — сказал чиновник.